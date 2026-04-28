FACUA Extremadura denuncia el incesante cierre progresivo de oficinas bancarias en la comunidad
En los últimos años se han generado importantes barreras de acceso a los servicios financieros, así como un ensanchamiento de la brecha digital para muchos colectivos.
FACUA.org
Extremadura-28/04/2026
FACUA Extremadura vuelve a denunciar los acuerdos de diferentes administraciones locales, provinciales y autonómicas por medio de los cuales premian a las entidades financieras que llevan años cerrando oficinas y limitando el acceso a los servicios bancarios más básicos a los usuarios extremeños