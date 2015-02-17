La CNMC multa a Endesa con 100.000 euros por rescindir contratos de gas por impago sin notificación previa
Competencia considera a la empresa responsable de una infracción grave por no comunicar debidamente la anulación de los servicios.
FACUA.org / Europa Press
España-17/02/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 100.000 euros a Endesa por considerarla responsable de una infracción grave, como consecuencia de la rescisión unilateral de contratos de suministro de gas, entre el 1 de agosto de 2012 y el