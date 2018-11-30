La CNMC multa a Galp Gas Natural y a Multienergía Verde con 200.000 euros por manipulación del mercado
Las sanciones, de 80.000 y 120.000 euros, respectivamente, han sido impuestas por una infracción administrativa de carácter grave de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
FACUA.org
España-30/11/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha multado a las empresas Galp Gas Natural y Multienergía Verde con 80.000 euros y 120.000 euros, respectivamente, por una infracción grave de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, consistent