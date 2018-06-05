La CNMC multa a Mediaset y Atresmedia con 263.000 euros por anunciar bebidas alcohólicas en horario protegido
Los anuncios salieron en los canales de televisión Antena 3, Neox y Telecinco durante los meses de noviembre y diciembre de 2017.
FACUA.org
España-05/06/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Atresmedia y a Mediaset con 145.147 y 118.728 euros respectivamente por la vulneración del artículo 18, apartado 3, letra d, de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) al haber emiti