La CNMC multa a Veo TV con 9.635 euros por exceso de autopromociones en DMAX

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 9.635 euros a Veo TV S.A, por la comisión de tres infracciones leves contrarias al artículo 13.2 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), en su canal de televisión DMAX, excedió el límite de tiempo de emisión por hora de reloj dedicado a las autopromociones. Dichos límites se sobrepasaron en tres ocasiones, dos en el mes de marzo (el día 13 y el 18) y una en el de mayo (día 20), según se desprende de la resolución del procedimiento sancionador incoado a Veo TV por el incumplimiento de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA). En concreto, el 13 de marzo la autopromoción tuvo una duración de 50 minutos y 50 segundos; el 18 de marzo de 6 minutos y 50 segundos; y

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