FACUA Madrid logra que DAZN devuelva a un usuario 20 euros de su suscripción anual después de que se la renovaran sin su consentimiento
El afectado aceptó una oferta de un año del servicio por un precio de 9,99 euros al mes, pero al finalizar el periodo la empresa le cargó lo correspondiente al siguiente año, ya sin descuento.
FACUA.org
Madrid-09/04/2026
Tras la reclamación de FACUA Madrid, DAZN ha devuelto a un usuario los 20 euros que le cobraron de suscripción anual después de renovársela sin su conocimiento ni autorización.
Óscar C.C., residente en el municipio madrileño de Velilla de San Antonio, decidió cancelar