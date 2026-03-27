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FACUA advierte de varias webs que venden entradas falsas para los conciertos de Rosalía

Estas páginas fraudulentas también se publicita a través de historias en Instagram con mensajes como "Nuevas plazas disponibles ahora" o "+1000 plazas disponibles".

FACUA.org
España-27/03/2026

FACUA-Consumidores en Acción advierte de varias páginas webs que venden entradas falsas para los conciertos que Rosalía tiene programados en los próximos días en Madrid y Barcelona.

En los últimos días, la asociación ha tenido conocimiento de las webs fraudulentas rosa

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