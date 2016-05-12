Más noticiasDesde enero de 2011 hasta enero de 2012

La CNMC multa con 1,72 millones a siete concesionarios de la marca Chevrolet por participar en un cártel

También ha sancionado a una empresa de consultoría comercial que conseguía información a través de visitas de evaluadores que se hacían pasar por potenciales compradores.

FACUA.org
España-12/05/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 1,72 millones de euros a siete concesionarios de automóviles de la marca Chevrolet y a una empresa de consultoría comercial por participación en un cártel. Esta actividad,

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos