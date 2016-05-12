La CNMC multa con 1,72 millones a siete concesionarios de la marca Chevrolet por participar en un cártel
También ha sancionado a una empresa de consultoría comercial que conseguía información a través de visitas de evaluadores que se hacían pasar por potenciales compradores.
FACUA.org
España-12/05/2016
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Esta resolución sigue a las dictadas por la CNMC en 2015 contra otros concesionarios por conductas similares. | Imagen: chevrolet (CC BY-NC 3.0).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 1,72 millones de euros a siete concesionarios de automóviles de la marca Chevrolet y a una empresa de consultoría comercial por participación en un cártel. Esta actividad,