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La CNMC multa con más de un millón de euros a RTVE por la emisión de publicidad no permitida

El organismo estatal ha resuelto dos procedimientos sancionadores contra el ente público por la vulneración del artículo 43, apartado segundo, de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA).

Europa Press
España-22/06/2018
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La Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a la Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) con un total de 1.070.765 euros por la emisión de publicidad no permitida.

Según informa el organismo estatal, ha resuelto dos p

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