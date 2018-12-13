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La CNMC pide a Onda Cero y la Cadena SER que dejen de anunciar el Sonovit

Las dos emisoras de radio emitieron una campaña contraria a la normativa de la Unión Europea (UE) y nacional en relación a la publicidad de complementos alimenticios entre enero y septiembre de este año.

FACUA.org
España-13/12/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha requerido a Uniprex (a la emisora Onda Cero) y a la Sociedad Española de Radiodifusión (Cadena SER) para que cesen la emisión de cualquier comunicación comercial del complemento alimenticio Sonovit

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