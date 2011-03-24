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La CNMV investiga los pagarés de Nueva Rumasa de menos de 50.000 euros

Podría constituir una infracción de la Ley del Mercado de Valores (LMV) al requerir un folleto informativo.

FACUA.org
España-24/03/2011
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha comenzado a investigar a Nueva Rumasa por la emisión de pagarés de menos de 50.000 euros de valor nominal, lo que podría constituir una infracción de la Ley del Mercado de Valores (LMV) al requerir un folleto

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