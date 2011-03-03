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La Comisión Europea inspecciona a editores de libros electrónicos por posible pacto de precios

De confirmarse estas acusaciones, Bruselas podría imponer a las compañías afectadas elevadas multas.

FACUA.org
Europa-03/03/2011
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La Comisión Europea ha realizado inspecciones por sorpresa en las sedes de empresas editoras de libros electrónicos en varios Estados miembros ante las sospechas de que hayan alcanzado un acuerdo ilegal para pactar los precios y repartirse el mercado.

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