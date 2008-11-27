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La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia por rebasar el límite de publicidad en televisión

La legislación comunitaria fija el límite de la misma en 12 minutos por hora.

FACUA.org
Europa-27/11/2008
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La Comisión Europea decidió hoy llevar a España ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por no haber tomado medidas para evitar que las cadenas de televisión, tanto las públicas como las privadas, rebasen el límite de publicidad de 12 minutos por

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