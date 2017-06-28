La Comisión Promotora de la ILP Renta Básica solicita a la Junta la apertura de una mesa negociadora
Las organizaciones que integran la Comisión, entre ellas FACUA Andalucía, han exigido la regulación inmediata de la renta mínima de inserción social que dé una solución global al grave problema del desempleo.
FACUA.org
Andalucía-28/06/2017
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Las organizaciones promotoras de ILP Renta Básica de ciudadanía para la integración sociolaboral en Andalucía, entre las que se encuentra FACUA Andalucía, se han reunido para analizar la medida anunciada por parte de