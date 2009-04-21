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La Comunidad inscribe a FACUA Madrid en el Registro de Asociaciones de Consumidores

El pasado 28 de enero, los socios de FACUA Madrid eligieron una Junta Directiva compuesta por once miembros, con Carlos Puente Martín como presidente.

FACUA.org
Madrid-21/04/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Madrid-FACUA, constituida hace poco más de un año como organización de ámbito autonómico, ha logrado su inscripción en el Registro de Asociaciones de Consumidores de la Comunidad y en los pró

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