La Comunidad inscribe a FACUA Madrid en el Registro de Asociaciones de Consumidores
El pasado 28 de enero, los socios de FACUA Madrid eligieron una Junta Directiva compuesta por once miembros, con Carlos Puente Martín como presidente.
FACUA.org
Madrid-21/04/2009
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