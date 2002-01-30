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La defensa del medio ambiente y el consumo sostenible serán objetivos prioritarios de FACUA durante 2002

La celebración de una jornada sobre la problemática hídrica en Andalucía, punto de partida de cuatro grandes campañas que la Federación desarrollará en este año.

FACUA.org
Andalucía-30/01/2002
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La defensa del medio ambiente y el consumo sostenible serán objetivos prioritarios de la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) durante 2002. FACUA desarrollará cuatro grandes campañas para fomentar el uso racional del agua, e

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