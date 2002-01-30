La defensa del medio ambiente y el consumo sostenible serán objetivos prioritarios de FACUA durante 2002
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Andalucía-30/01/2002
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