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La delegada de Salud niega que exista un proyecto para el parking de Reina Sofía, denuncia FACUA Córdoba

Luna también evita reconocer la reunión celebrada con el Consejo del Movimiento Ciudadano, el Consejo Social y las federaciones de vecinos que tuvo lugar el pasado día 13.

FACUA.org
Córdoba-21/12/2016
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La delegada de Salud en Córdoba, Mª Ángeles Luna, ha negado este miércoles a los representantes del Consejo Provincial de Consumo que exista un nuevo proyecto para el parking del Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa. Además, la delegada ha ne

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