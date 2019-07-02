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La DGT alerta de una estafa que comunica por correo electrónico a los conductores multas de 1.530 euros

El organismo ha informado de que nunca notifica las sanciones por este canal, y que lo hace por carta o a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV).

Europa Press
España-02/07/2019
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La Dirección General de Tráfico (DGT) ha alertado este lunes a través de Twitter de una estafa que comunica por mail a los conductores de multas de 1.530 euros.

Según el organismo dependiente del Ministerio del Interior, la DGT «nunca» notifica por corr

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