Más noticias

La edad legal para conducir un ciclomotor pasará de 14 a 15 años e incluirá exámenes teórico y práctico

Para acceder al carné A, que faculta la conducción de cualquier tipo de motocicleta, se exigirán dos años de antigüedad con el permiso A2.

FACUA.org
España-10/12/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Dirección General de Tráfico aumentará de 14 a 15 años la edad mínima para conducir un ciclomotor y los alumnos tendrán que pasar un examen teórico y práctico para obtener la licencia, prueba que hasta ahora no era obligatoria, segú

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos