La edad legal para conducir un ciclomotor pasará de 14 a 15 años e incluirá exámenes teórico y práctico
Para acceder al carné A, que faculta la conducción de cualquier tipo de motocicleta, se exigirán dos años de antigüedad con el permiso A2.
FACUA.org
España-10/12/2007
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La Dirección General de Tráfico aumentará de 14 a 15 años la edad mínima para conducir un ciclomotor y los alumnos tendrán que pasar un examen teórico y práctico para obtener la licencia, prueba que hasta ahora no era obligatoria, segú