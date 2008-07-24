La EFSA pide más estudios para aclarar si hay o no problemas para la salud en el consumo de animales clonados
La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria advierte que la base de pruebas "aún es pequeña" y recuerda que sólo se ha investigado el ganado porcino y bovino.
FACUA.org
Europa-24/07/2008
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La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés) aseguró hoy que «no hay indicios» de que existan diferencias de seguridad alimenticia por el consumo de productos elaborados a partir de animales clonados en comparación con aquellos criados d