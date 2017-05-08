La electricidad continúa siendo el servicio peor valorado por los hogares españoles
El informe atribuye la causa de la insatisfacción a los elevados precios, en primer lugar, y a la falta de claridad en las tarifas y en las facturas, en segundo lugar.
FACUA.org
España-08/05/2017
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El servicio de suministro eléctrico repite como el servicio que más descontento ocasiona a los hogares según los resultados del Panel de Hogares que elabora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), referido