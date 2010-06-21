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La Eurocámara respalda un etiquetado nutricional obligatorio en los alimentos envasados

Rechaza crear etiquetas 'semáforo' para informar del contenido en sal, azúcar y grasas de la comida preparada.

FACUA.org
Europa-21/06/2010
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El pleno del Parlamento Europeo ha apoyado la introducción de un etiquetado nutricional obligatorio en los alimentos envasados en el que figure de manera clara el contenido energético, las grasas, los ácidos grasos saturados, los carbohidratos, los azúcares y la sal, t

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