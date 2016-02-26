La Fiscalía abre diligencias por "publicidad sexista" en una campaña de Bankia
La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas valenciana solicitó su retirada al considerar que "perpetúa estereotipos que limitan la proyección de las mujeres y que vician las relaciones de pareja".
Europa Press
España-26/02/2016
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Un anuncio de la campaña de Bankia. | Imagen: FACUA / Bankia.
La Fiscalía provincial de Valencia ha incoado diligencias preprocesales civiles por «publicidad sexista» por la campaña publicitaria de Bankia bajo el lema En la vida pagas demasiadas comisiones, y en la que aparece, entre otras, la imagen de una mujer atada y amor