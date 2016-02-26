Más noticiasCon el lema En la vida pagas demasiadas comisiones

La Fiscalía abre diligencias por "publicidad sexista" en una campaña de Bankia

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas valenciana solicitó su retirada al considerar que "perpetúa estereotipos que limitan la proyección de las mujeres y que vician las relaciones de pareja".

Europa Press
España-26/02/2016
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La Fiscalía provincial de Valencia ha incoado diligencias preprocesales civiles por «publicidad sexista» por la campaña publicitaria de Bankia bajo el lema En la vida pagas demasiadas comisiones, y en la que aparece, entre otras, la imagen de una mujer atada y amor

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