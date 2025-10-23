La Fiscalía andaluza incoa diligencias por los cribados de cáncer de mama y pregunta por las "medidas de reparación" a las víctimas
El Ministerio Público ha abierto una investigación tras recibir diversas denuncias relacionadas con los defectos en la prestación sanitaria de Andalucía.
Europa Press
Andalucía-23/10/2025
Imagen: Concentración a las puertas del Servicio Andaluz de Salud.
La Fiscalía de la Comunidad de Andalucía ha emitido un decreto para incoar diligencias tras haber recibido diversas denuncias relacionadas con los defectos en la prestación sanitaria de Andalucía en relación con los cribados de cáncer de mama y que pudieran corresponder a un «defectuoso func