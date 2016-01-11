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La Fiscalía denuncia a Salud de Galicia por no autorizar los nuevos fármacos de la hepatitis C

El ministerio público de Santiago ve indicios de delito después de estudiar durante varios meses la querella presentada por la asociación de médicos Batas Blancas.

FACUA.org
Galicia-11/01/2016
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La Fiscalía de Santiago ha presentado una denuncia contra el servicio de Salud de Galicia (Servizo Galego de Saúde – Sergas) en los juzgados de Santiago de Compostela por no autorizar a los pacientes afectados los

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