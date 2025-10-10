Nuestras acciones

La Fundación FACUA y la UPO organizan un seminario sobre cláusulas y prácticas bancarias abusivas

La actividad, enmarcada dentro de su Cátedra de Derecho de Consumo, cuenta con la colaboración del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y de FACUA-Consumidores en Acción.

FACUA.org
España-10/10/2025

La Fundación FACUA y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla celebrarán el próximo 27 de noviembre el seminario Cláusulas y prácticas bancarias abusivas. Estado de la cuestión y experiencias recientes. La actividad, enmarcada dentro de la Cátedra de Derecho de Consumo que organ

