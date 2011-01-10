'La Gaceta' reescribe un artículo de opinión del presidente de FACUA para hacer creer que fomenta la denuncia contra fumadores
La asociación envía un requerimiento al director del diario para que publique el artículo original ya que manipuló su contenido. FACUA pone este grave atentado contra la ética periodística en conocimiento de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España.
FACUA.org
España-10/01/2011
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El diario La Gaceta, del grupo Intereconomía, ha publicado este fin de semana un artículo de opinión del presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Francisco Sánchez Legrán, cuyo contenido ha sido reescrito por el diario para que apareciese