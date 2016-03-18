Más noticiasLlenar el depósito, más barato que en 2015

La gasolina y el gasóleo suben hasta un 2,6% a las puertas de la Semana Santa

Pese al repunte de los precios, éstas serán las vacaciones con los precios de los carburantes más bajos desde el año 2009, lo que se verá reflejado en el bolsillo de los consumidores.

Europa Press
España-18/03/2016
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Los precios de la gasolina y del gasóleo han registrado subidas del 2,41% y del 2,64%, respectivamente, en la última semana, a las puertas del inicio de la Semana Santa y animados por el encarecimiento del crudo, que afecta a la cotización internacional de los carburantes uti

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