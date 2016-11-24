La Generalitat de Cataluña abre expediente sancionador a Gas Natural por el corte de Reus
Una mujer de 81 años murió tras el fuego provocado por una de las velas con las que iluminaba su casa. FACUA denunció a la empresa ante la Agencia Catalana del Consumo por no comunicar el corte al Ayuntamiento.
FACUA.org / Europa Press
Cataluña-24/11/2016
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La Generalitat de Cataluña ha abierto expediente sancionador contra Gas Natural por no avisar a los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus (Tarragona) de que iba a cortar el suministro de luz a la mujer de 81 años que falleció la semana pasada a ca