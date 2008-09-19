La Guardia Civil cierra la operación contra el tráfico de anabolizantes con 18 implicados relacionados con el culturismo
Entre los detenidos hay jueces de competición, un farmacéutico y ganadores de certámenes, que adquirían sustancias en Europa del Este.
FACUA.org
España-19/09/2008
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La Guardia Civil ha concluido la denominada operación Pantxi contra el tráfico ilegal de anabolizantes con la detención de quince personas y otras tres imputadas en Valencia, Alicante, Madrid y A Coruña, acusadas de elaborar, falsificar y distribuir sustancias m