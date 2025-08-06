La huelga del personal de tierra de Ryanair se extiende a doce aeropuertos: estos son tus derechos si te ves afectado
Las movilizaciones comenzarán el próximo 15 de agosto y afectan a Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Ibiza, Palma de Mallorca, Girona, Santiago, Tenerife Sur y Lanzarote.
FACUA.org
España-06/08/2025
FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los pasajeros que se puedan ver afectados por la huelga del personal de tierra de Ryanair que tienen derecho a compensaciones de hasta 600 euros y a la devolución del importe del billete y de los gastos que hayan tenido que asumir si su vuelo resulta