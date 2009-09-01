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La industria europea ya no podrá comercializar bombillas incandescentes de más de 100 vatios

Lo comercios las seguirán vendiendo hasta agotar las existencias almacenadas antes del 1 de septiembre.

FACUA.org
Europa-01/09/2009
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A partir de este 1 de septiembre, los productores europeos no podrán distribuir a comercios y grandes almacenes bombillas incandescentes de más de 100 vatios. Es el primer paso de la Unión Europea hacia la retirada total de las bombillas tradicionales en 2012, cuando Bruselas

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