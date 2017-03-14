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La Junta de Andalucía cede y renuncia al aparcamiento de pago en el hospital Reina Sofía de Córdoba

Tras las reuniones en el Parlamento andaluz de la plataforma que defiende la gratuidad del parking con el consejero de Salud y el gerente del SAS, el Gobierno autonómico abandona el proyecto para privatizarlo.

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Córdoba-14/03/2017
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La Junta de Andalucía ha renunciado definitivamente a acometer la privatización del proyecto del aparcamiento para el hospital Reina Sofía de Córdoba, que preveía el cobro a pacientes y usuarios por estacionar sus vehículos, tal y como viene reclamando la

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