La Junta de Andalucía incumple sistemáticamente la Ley de Dependencia: una familia cordobesa denuncia 15 meses de espera sin respuesta
FACUA Córdoba se ha dirigido a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ya que la legislación establece un plazo de máximo de seis meses para una revisión de grado y prestación.
FACUA.org
Córdoba-03/11/2025
FACUA Córdoba ha presentado una denuncia ante la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en la que pone de manifiesto el incumplimiento sistemático por parte de la Junta de Andalucía de los plazos legales establecidos en la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal