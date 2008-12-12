La Junta de Andalucía inmoviliza en Málaga tres partidas de productos derivados del cerdo procedentes de Irlanda
Se sospecha que una de ellas forma parte de los productos contaminados con dioxinas. Se trata de salchichas de la marca Sean Loughnane's of Galway.
FACUA.org
Andalucía-12/12/2008
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La Junta de Andalucía informa hoy de la detección en Málaga de tres partidas de productos congelados derivados del cerdo con origen en Irlanda y que han sido adquiridas por dos operadores económicos directamente a tres establecimientos cárnicos de este paí