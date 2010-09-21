La Junta de Andalucía lanza una 'web' para comparar precios de alimentos y servicios de telecomunicaciones
Esta herramienta, que analiza los precios de telefonía móvil, banda ancha, alimentación o droguería, facilitará la comparación de los artículos que las empresas sitúan en los mercados.
FACUA.org
Andalucía-21/09/2010
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