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La Junta de Andalucía lanza una 'web' para comparar precios de alimentos y servicios de telecomunicaciones

Esta herramienta, que analiza los precios de telefonía móvil, banda ancha, alimentación o droguería, facilitará la comparación de los artículos que las empresas sitúan en los mercados.

FACUA.org
Andalucía-21/09/2010
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La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, a través de un enlace en la pagina web de la Agencia de Defensa de la Competencia ha puesto en marcha un por

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