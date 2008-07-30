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La Junta de Andalucía levanta la prohibición de capturar chirlas que afectaba a Punta Umbría y el Terrón por toxinas

Continúa la prohibición de capturar cualquier tipo de marisco en el río Carreras de Mazagón y la desembocadura del Piedras.

FACUA.org
Andalucía-30/07/2008
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La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca levantó hoy la prohibición de capturar y comercializar chirlas (Chamelea gallina) en las zonas del litoral onubense correspondientes a la barra del Terrón y a Punta Umbría (Huelva), una vez que se han normalizado l

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