La Junta de Andalucía nombra a Alberto Fernández director general de Consumo
El secretario general del PP de Huelva y exalcalde de Ayamonte sustituye a Juan Javier Márquez Cabeza, tras su dimisión.
FACUA.org
Andalucía-03/02/2020
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Alberto Fernández, nuevo director general de Consumo de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.
Tras la dimisión de Juan Javier Márquez Cabeza, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía nombra director general de Consumo de la Consejería de Salud y Familias a Alberto Fernández, secretario general del PP de Huelva y e