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La Junta de Andalucía nombra a Alberto Fernández director general de Consumo

El secretario general del PP de Huelva y exalcalde de Ayamonte sustituye a Juan Javier Márquez Cabeza, tras su dimisión.

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Andalucía-03/02/2020
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Tras la dimisión de Juan Javier Márquez Cabeza, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía nombra director general de Consumo de la Consejería de Salud y Familias a Alberto Fernández, secretario general del PP de Huelva y e

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