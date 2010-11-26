Nuestras accionesContienen aceites de oliva de peor calidad

La Junta de Andalucía retira cautelarmente lotes de varias marcas de aceite de oliva virgen y virgen extra por un presunto fraude en su composición

FACUA lamenta que la lentitud de la Administración y el marco normativo pongan en una situación de indefensión a los consumidores al no hacerse públicas las marcas aún.

FACUA.org
Andalucía-26/11/2010
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Ante la retirada del mercado de forma cautelar de veinticuatro lotes de varias marcas de aceite de oliva virgen y virgen extra por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por un presunto fraude en su composición, FACUA-Consumidores en Acción lamenta qu

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