La Junta de Andalucía retira cautelarmente lotes de varias marcas de aceite de oliva virgen y virgen extra por un presunto fraude en su composición
FACUA lamenta que la lentitud de la Administración y el marco normativo pongan en una situación de indefensión a los consumidores al no hacerse públicas las marcas aún.
FACUA.org
Andalucía-26/11/2010
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