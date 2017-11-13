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La Junta de Extremadura mantiene abiertas líneas 901 y 902 incumpliendo un acuerdo unánime de la Asamblea

FACUA denuncia que el gobierno autonómico sigue sin cambiar estos números por otros gratuitos o geográficos que no supongan sobrecoste para los usuarios. Hace siete meses anunció que procedía a "sustituirlos".

FACUA.org
Extremadura-13/11/2017
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La Junta de Extremadura mantiene operativas líneas 901 y 902 de alto coste para atender a los usuarios para diferentes gestiones y servicios, pese a que el pasado mes de abril a

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