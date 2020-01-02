La Junta de Extremadura modifica la ley de consumo para evitar el recurso ante el TC del Estado
El cambio en varios artículos del estatuto de los consumidores, acordado en la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración del Estado y esta comunidad autónoma conlleva la conclusión del trámite.
FACUA.org
Extremadura-02/01/2020
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La Junta de Extremadura ha accedido a modificar los artículos de la Ley 6/2019, del Estatuto de las personas consumidoras de esta comunidad autónoma que invaden competencias estatales para evitar el recurso presentado por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno auto