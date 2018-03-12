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La Junta expulsa a UCA-UCE de sus órganos consultivos pero no del registro de asociaciones de usuarios

La Dirección General de Consumo ha adoptado "la medida provisional de suspender, de manera cautelar" su condición de federación de consumidores "más representativa".

FACUA.org
Andalucía-12/03/2018
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La Dirección General de Consumo ha expulsado a la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) de todos los órganos consultivos de la Junta en los que representaba a los usuarios al suspender de forma cautelar su condición de federación de usuarios «m

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