Nuestras accionesEsta semana, FACUA ha pedido su expulsión del registro de asociaciones de consumidores

La Junta mantiene a UCA-UCE en decenas de órganos consultivos pese a que no cumple los requisitos legales

Consumo no contesta a las denuncias de FACUA. La norma dice que las federaciones de consumidores deben estar presentes en las ocho provincias y tener al menos 10.000 socios para ser "más representativas".

FACUA.org
Andalucía-26/01/2018
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La Junta mantiene a la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) en decenas de órganos consultivos de ámbito autonómico y provincial pese a que sabe que no cumple los requisitos legales para representar en ellos a los usuarios. La normativa establece que las

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