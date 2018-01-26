La Junta mantiene a UCA-UCE en decenas de órganos consultivos pese a que no cumple los requisitos legales
Consumo no contesta a las denuncias de FACUA. La norma dice que las federaciones de consumidores deben estar presentes en las ocho provincias y tener al menos 10.000 socios para ser "más representativas".
FACUA.org
Andalucía-26/01/2018
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De izquierda a derecha, la consejera de Salud, Marina Álvarez, la secretaria general de Salud Pública y Consumo, Josefa Ruiz, y la directora general de Consumo, Isabel Niñoles.
La Junta mantiene a la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) en decenas de órganos consultivos de ámbito autonómico y provincial pese a que sabe que no cumple los requisitos legales para representar en ellos a los usuarios. La normativa establece que las