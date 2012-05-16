La Justicia argentina respalda que vinos del país puedan usar la denominación 'La Rioja'
El fallo señala que el añadido 'Argentina' constituye un término diferenciador de su homónimo español.
FACUA.org
América-16/05/2012
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La Justicia argentina ha rechazado una demanda promovida por el organismo español Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja contra la pretensión de que viticultores de la provincia argentina de La Rioja puedan usar la denominación<