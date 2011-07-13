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La Justicia europea declara a eBay responsable de que se vendan marcas falsificadas en su web

La sentencia da la razón al fabricante de cosméticos L'Oréal, que acusó al portal de subastas de estar implicada en las violaciones del derecho de marca cometidas por sus usuarios.

FACUA.org
Internacional-13/07/2011
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este martes que el sitio de subastas por Internet eBay es responsable de que se vendan marcas falsificadas en su web. La sentencia da la razón al fabricante de cosméticos L’Oréal, que acusó a

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