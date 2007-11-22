La leche sube otro 6,3% en un solo mes y acumula un incremento trimestral del 26,4%
El último estudio de FACUA, realizado a comienzos de noviembre, cifra el precio medio del litro de leche entera en 0,87 euros. En tres meses, ha subido entre 0,13 y 0,25 euros.
FACUA.org
España-22/11/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha detectado a comienzos de noviembre otra importante subida mensual en el precio de la leche, un 6,3%, con el que el producto acumula en los establecimientos un incremento trimestral de nada menos que el 26,4%.
FACUA ha remiti