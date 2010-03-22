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La mayoría de los pollos de la Unión Europea sacrificados en mataderos están contaminados

Así se desprende de un estudio realizado por la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea.

FACUA.org
Europa-22/03/2010
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En la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea los pollos sacrificados en mataderos contienen altos índices de Campylobacter y, en menor medida, de Salmonella, bacterias responsables de las dos enfermedades alimentarias más frecuentes en humanos, segú

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