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La nueva Ley del Medicamento será incompatible con la contención del gasto si fomenta que se receten marcas comerciales en lugar de principios activos

La Federación reclama al Ministerio de Sanidad y Consumo que dé mayor peso a las asociaciones de consumidores en la elaboración y desarrollo de la Ley.

FACUA.org
España-08/07/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha remitido un informe con sus valoraciones sobre el Anteproyecto de Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios a la ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, y el director general de F

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