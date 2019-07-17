La OMS alerta del alto contenido de azúcares de alimentos dirigidos a bebés menores de 6 meses
Tras analizar cerca de 8.000 productos, más de la mitad tenían más del 30% de azúcar recomendado, lo que puede afectar al gusto de los menores y aumentar sus preferencias en el futuro por lo dulce.
Europa Press
Internacional-17/07/2019
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Dos estudios llevados a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS) han alertado del alto contenido en azúcar y la inadecuada de comercialización de productos alimenticios dirigidos a bebés menores de seis meses en Europa. «Si bien los alimentos como las fru