La OMS dice que el uso de móviles podría aumentar el riesgo de cáncer
Esta afirmación podría hacer que las autoridades sanitarias de Naciones Unidas revisaran sus recomendaciones sobre los dispositivos.
FACUA.org
Internacional-01/06/2011
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Utilizar teléfonos móviles puede incrementar el riesgo de sufrir ciertos tipos de cáncer cerebral en humanos, por lo que sus usuarios deberían pensar en cómo reducir su exposición a estos aparatos, según han anunciado este martes un grupo de expert